Ardahan'da uyuşturucu operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Kars'tan gelen yolcu otobüsünü Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy mevkisinde durdurdu.
Yolculardan V.Y, L.Y ile Ü.D'ye ait kolide yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alanın şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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