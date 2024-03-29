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Ardahan'da uyuşturucu operasyonu

Ardahan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ardahan'da uyuşturucu operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Kars'tan gelen yolcu otobüsünü Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy mevkisinde durdurdu.

Yolculardan V.Y, L.Y ile Ü.D'ye ait kolide yapılan aramada bir miktar bulundu.

Gözaltına alanın şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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