Ardahan'da uyuşturucu operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.



Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Kars'tan gelen yolcu otobüsünü Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy mevkisinde durdurdu.



Yolculardan V.Y, L.Y ile Ü.D'ye ait kolide yapılan aramada bir miktar uyuşturucu bulundu.



Gözaltına alanın şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.