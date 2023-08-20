Ardahan'da vahşet: Tartıştığı babasının boğazını kesip öldürdü

Göle ilçesinin Salimbey Mahallesinde yaşayan baba-oğul arasında dün saat 17.30 sıralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen İsmail Enci, eline geçirdiği bıçağı babasının boğazına sapladı. Babasını öldürüp jandarmaya teslim olan İsmail Enci, Göle ilçe emniyet amirliğine teslim edildi.

Eve giden polis baba Enci’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Tahsin Enci’nin cenazesi polis ve savcılığın olay yeri incelemesi ardından hastane morguna kaldırıldı. İsmail Enci’nin polisteki işlemleri devam ediyor.