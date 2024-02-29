Ramazan Bayramı arefesinin hangi güne denk geldiğine yönelik araştırmalar sürüyor. Bu yıl Ramazan Bayramı'nda 5 gün tatil yapacak olan vatandaşlar şimdiden tatil planları yapmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında ise bayram arefesi günü belli oldu. Peki, arefe günü ne zaman? 2024 Ramazan Bayramı arefesi hangi güne denk geliyor?
AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı tatili bu yıl hafta sonuyla birlikte 5 gün olacak. Çalışanlar 9 Nisan Salı günü arefe olması nedeniyle yarım gün tatil yapacak.
RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ
Ramazan Bayramı Arefesi- 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün- 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün- 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün- 12 Nisan 2024 Cuma
TATİL 9 GÜN OLABİLİR
Ramazan Bayramı dolayısıyla 10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma tatil olurken, sonrasında hafta sonuna denk gelen günler 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar günleri de tatile eklenecek.
Ramazan Bayramı arefesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu 9 Nisan Salı arefe gününün idari izin olarak kararlaştırılması durumunda, kamu kurumlarında çalışan vatandaşlar için bayram tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar sona erecek.
Hükümet tarafından böyle bir karar alınırsa eğer bayram tatili toplam 9 gün olacak.
AREFE GÜNÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ
Arefe (Arife), Kurban bayramının bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).
Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.
Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş, yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" dediği (Müslim, “Sıyâm”, 196-197) nakledilmiştir.
Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.
Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."
İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.
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