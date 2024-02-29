Ramazan Bayramı arefesinin hangi güne denk geldiğine yönelik araştırmalar sürüyor. Bu yıl Ramazan Bayramı'nda 5 gün tatil yapacak olan vatandaşlar şimdiden tatil planları yapmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında ise bayram arefesi günü belli oldu. Peki, arefe günü ne zaman? 2024 Ramazan Bayramı arefesi hangi güne denk geliyor?

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı tatili bu yıl hafta sonuyla birlikte 5 gün olacak. Çalışanlar 9 Nisan Salı günü arefe olması nedeniyle yarım gün tatil yapacak.



RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı Arefesi- 9 Nisan 2024 Salı



Ramazan Bayramı 1. Gün- 10 Nisan 2024 Çarşamba



Ramazan Bayramı 2. Gün- 11 Nisan 2024 Perşembe



Ramazan Bayramı 3. Gün- 12 Nisan 2024 Cuma

