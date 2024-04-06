Arefe günü oruç tutulur mu? (Diyanete göre oruç tutmanın yasak olduğu günler)

Ramazan ayının son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte, arefe günü oruç tutulup tutulmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet tarafından yapılan açıklamada, arefe günü oruç tutmanın faziletlerine yer veriliyor.



AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?



Arefe günü, Ramazan ayının son gününe denk geldiği ve ramazan ayının içine dahil olduğu için bugünde oruç tutulması faziletli kılınmıştır.



Diyanet'in açıklamasına göre, "Oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında bayram günleri gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.) iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki, birisi Ramazan Bayramının birinci günü, diğeri Kurban Bayramı günleridir (Buhârî, Savm, 66-67 [1990-1991, 1993]" deniyor.



AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?



Ramazan Bayramı'nın arefe günü, 9 Nisan Salı tarihinde idrak edilecek.



RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ



Ramazan Bayramı Arefesi- 9 Nisan 2024 Salı Ramazan Bayramı 1. Gün- 10 Nisan 2024 Çarşamba



Ramazan Bayramı 2. Gün- 11 Nisan 2024 Perşembe



Ramazan Bayramı 3. Gün- 12 Nisan 2024 Cuma