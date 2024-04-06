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Arefe günü oruç tutulur mu? (Diyanete göre oruç tutmanın yasak olduğu günler)

Arefe günü oruç tutulur mu? Sorusunun yanıtı, Ramazan Bayramı arefesine kısa bir zaman kala, oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Arefe günü oruç tutmanın faziletli olup olmadığı, ramazanın son gününde oruç tutmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, arefe günü oruç tutulur mu? İşte Diyanete göre oruç tutmanın yasak olduğu günler.

Arefe günü oruç tutulur mu? (Diyanete göre oruç tutmanın yasak olduğu günler)

Ramazan ayının son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte, arefe günü oruç tutulup tutulmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. tarafından yapılan açıklamada, arefe günü oruç tutmanın faziletlerine yer veriliyor.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü, Ramazan ayının son gününe denk geldiği ve ramazan ayının içine dahil olduğu için bugünde oruç tutulması faziletli kılınmıştır.

Diyanet'in açıklamasına göre, " tutmanın yasak olduğu günlerin başında bayram günleri gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.) iki vakitte oruç tutulmayacağını bildirmiştir ki, birisi Ramazan Bayramının birinci günü, diğeri Kurban Bayramı günleridir (Buhârî, Savm, 66-67 [1990-1991, 1993]" deniyor.

Arefe günü oruç tutulur mu? (Diyanete göre oruç tutmanın yasak olduğu günler) - 1

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefe günü, 9 Nisan Salı tarihinde idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı Arefesi- 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün- 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün- 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün- 12 Nisan 2024 Cuma

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