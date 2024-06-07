Arefe günü tarihi: Kurban Bayramı arefesi ne zaman?

Kurban Bayramı için hazırlıklar devam ederken, bayramla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Kurban Bayramı'nın bu sene hangi güne denk geleceğini merak eden vatandaşlar, Diyanet'in yayınladığı 2024 dini günler takvimini sorguluyor.



AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?



15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arefesi eda edilecek.



KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?



2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.



AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?



Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.



Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 63 [2440]; İbn Mâce, Sıyâm, 40 [1732]).