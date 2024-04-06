Arefe günü ve bayramda noterler açık mı?

9 günlük Ramazan Bayramı tatili ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar idari izinli oldu. Bayram öncesi noterdeki evrak işlemlerini bitiremeyenler, noter çalışma düzenlerini ve noterlerin ne zaman açılacağını merak ediyor. İşte, arefe günü ve bayramda noterlerin çalışma durumu hakkında bilgiler...



NOTERLER BAYRAMDA AÇIK MI?



8-9 Haziran Pazartesi ve Salı günü idari izin kapsamında alındığı için bu tarihten itibaren noterler kapalı olacak.



Noterler resmi tatillerde çalışmıyor. Ramazan Bayramı'nda noterler kapalı olacak.



NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK MI?



Yurt genelinde nöbetçi noter uygulaması hayata geçti fakat, Türkiye Noterler Birliği sayfası üzerinden kontrol edildiğinde, bayram tatili süresinde nöbetçi olarak faaliyet gösteren noter bürosu yok.



