Konya'nın Akşehir ilçesinde Birol Karaduman (40) idaresindeki arı kovanı yüklü kamyonet, Saray Mahallesi yakınlarında devrildi.

Araçta bulunan Kezban Avcı (54), kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekibince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaduman'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.