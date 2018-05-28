Konya'nın Akşehir ilçesinde Birol Karaduman (40) idaresindeki arı kovanı yüklü kamyonet, Saray Mahallesi yakınlarında devrildi.
Araçta bulunan Kezban Avcı (54), kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekibince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karaduman'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Arı kovanı yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Konya'da arı kovanı yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde Birol Karaduman (40) idaresindeki arı kovanı yüklü kamyonet, Saray Mahallesi yakınlarında devrildi.