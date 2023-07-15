Arılar bir haftada iki can aldı (Arı sokmasında ne yapmak gerekir?

Of ilçesindeki Ağaçseven mahallesinde arkadaşının Erzurum'a götürülecek olan peteklerinin hazırlanmasına yardım etmek istedi.



Yardım etmek isterken bacağından bal arısı sokması sonucu fenalaşan Ali Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan müdahalede entübe edilen Öztürk, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



Ali Öztürk'ün cenazesinin yapılacak otopsi işleminin ardından yarın Hayrat ilçesindeki Güldüren mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.



Geçtiğimiz hafta içinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde de bir vatandaş arı sokması sonucu hayatını kaybetmişti.

ARI SOKMASINA NE İYİ GELİR?



Arılara karşı alerjisi olmayan kişilerde ciddi semptomlar yoksa eğer evde yapılabilecek basit önlemlerle şişlik ve diğer reaksiyonlar yatıştırılabilir.



Öncelikle arının bırakmış olduğu iğne çıkarılmalıdır. Bunu tırnakla kazıyarak kolaylıkla yapabilirsiniz. İğnenin hemen çıkarılması, iğneden salınan toksinlerin önünü keseceğinden gelişen reaksiyonların şiddetlenmesini önler.



Ardından sokma bölgesi su ve sabun yardımıyla iyi bir şekilde temizlenmelidir. Arının sokmuş olduğu bölgeye buz uygulanması, zehrin vücut tarafından emilimini azaltma konusunda oldukça etkilidir. Bu uygulama aynı zamanda şişliğin azaltılmasında da etkilidir.



Eğer yakında bir sağlık kuruluşu var ise her ihtimale karşılık buraya başvurulması önerilir.



Arı sokmalarına karşın evde alınabilecek birçok yöntem vardır. Fakat bu yöntemlerin yalnızca halk arasında konuşulduğu ve bilimsel araştırmalarla kanıtlanmamış olduğu unutulmamalıdır.



ARI ALERJİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?



Arı sokması sonrasında yaşanan arı alerjisi belirtileri ise alerjinin erken teşhis edilmesi açısından oldukça önem taşıyor. Arı sokmalarında küçük kaşıntılar olabilir. Bunlar genellikle 24 saat içinde kaybolurlar.



Bazen de 2 gün içinde ortaya çıkan kızarıklık ve kabartılar olabilir. Bunlar 2 ile 7 gün arasında kaybolur.



Arı alerjileri belirtileri ise kendisini ürtiker (kurdeşen), anjiödem (kurdeşenin tehlikeli olanı) ve anaflaksi (aniden fenalaşma) gibi şeklinde gösterebilir. Hatta bu reaksiyonlar ölüme bile yol açabilirler.



Arı alerjisi belirtileri hemen olabildiği gibi 1-2 saat sonra da kendini gösterebilir. Boğazda ödem, ses kısıklığı, nefes darlığı, şokla birlikte dolaşım bozuklukları ortaya çıkabilir. Arı alerjisine bağlı ölüm olayları genellikle 50 yaşın üstündeki erkeklerde daha fazladır.