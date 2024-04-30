Arıza yapan araca yardım için gelip kamyonun altında kaldı

Ankara'da arıza yapan aracı için yardıma gelen kamyonun altında kalan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arıza yapan araca yardım için gelip kamyonun altında kaldı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Gölbaşı ilçesi Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi.

Gölbaşı yönüne giden ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, yolda arızalandı. Kamyonet sürücüsü aracı için yardım çağırdı.

Aracı yüklemek üzere vinç ve kamyon geldi. Arızalı kamyonetin yükleneceği kamyon, sürücüsü geri manevra yaparken kamyonet sürücüsüne çarptı.

Kamyonun altında kalan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaza, hakkında soruşturma başlatıldı.

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