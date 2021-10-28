Arızalanan İETT otobüsünü 'ilaçlama aracı' sandılar

İstanbul Üsküdar'da, arızalanarak motorundan yoğun duman çıkan İETT otobüsünün yoluna devam etmesine vatandaşlar tepki gösterdi.



Alınan bilgiye göre, Güzeltepe Mahallesi Namazgah Caddesi'nde seyir halindeki İETT’ye bağlı özel halk otobüsünün motor kısmında arıza meydana geldi.



Durumu gören vatandaşlar, motorundan yoğun duman çıkaran otobüsün durmayarak, yoluna devam etmesine tepki gösterdi.



Esnaf Hüdayi Ellik, motoru yanan İETT otobüsünü ilk önce sinek ilaçlama aracı sandığını, aracın her tarafının dumanla kaplandığını söyledi.

Ellik, "Yokuş yukarı geliyordu. Duman çıkarıyor, ben ilk ilaçlama aracı zannettim. Meğerse otobüsmüş, ondan çıkıyormuş. İçerisinde yolcu yoktu, boş araç gidiyordu. Sağa çekip tamiratını beklemeyip, o şekilde devam etmeyi uygun görmüş şoför arkadaş. Biz de şaşırdık sinek aracı diye. Sonra gerçeği öğrenince üzüldük. Çevre kirliliği, düşünün dükkanın içerisine kadar duman girdi."

