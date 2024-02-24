Arızalanan otomobile TIR çarptı: 1 ölü

Kaza dün saat 22.15 sıralarında İzmir Ankara D-300 kara yolu Esenyazı Mahalle kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan Y.Y. idaresindeki otomobil arızalanması sebebiyle Esenyazı kavşağı yakınlarında emniyet şeridinde durdu. Araç sürücüsü Yunus Yükselten ve araçta yolcu olarak bulunan Emre Yükselten ile Ömer Faruk Yükselten arızalanan aracı tamir etmek istediği esnada aynı yönde seyir halinde olan A.K idaresindeki TIR, arızalanan araca çarptı.

Feci kaza sonucu araç sürücüsü Yunus Yükselten ve yolcu Emre Yükselten kazayı yara almadan atlatırken, TIR ile otomobil arasında sıkışan ve otomobilden yaklaşık 10 metre öteye fırlayan Ömer Faruk Yükselten(28), feci şekilde yaşamını yitirdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve trafik ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, talihsiz gencin cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza noktasından yaklaşık 2 kilometre sonra durabilen ve yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu öğrenilen tır sürücüsü A.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.