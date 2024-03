Arjantinli sanatçı Florencia Brück minyatür ile yapay zekayı bir araya getirdi

Çalışmasını metal plaka üzerinde oluşturduğunu aktaran Brück, "Eserlerin arkasında yapay zeka tarafından Mevlana, Hafız-ı Şirazi ve Ömer Hayyam gibi şairlerden ilhamla yazılmış şiirler de yer alıyor. Tüm şiirler aynı zaman Blockchain teknolojisiyle NFT olarak hazırlandı." dedi.



Florencia S.M. Brück, geleceğe doğru bakmak için öncelikle geçmişi iyi anlamak gerektiğini ifade ederek, "Resme olan ilgimden dolayı minyatür eğitimi de aldım. Minyatür ile tanışmam bana yeni bir dünyanın kapılarını açtı. Tarihten gelen bu önemli düşünürlerin yazdıkları gerçekten dünyanın geri kalanına yol gösterebilir. Onların eserlerini şiddetle tavsiye ediyorum. Dünyadaki insanlara biraz olsun ilham vermek istiyorsa tüm sanatçıların bu eserleri okuması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.



Projenin köklerinin Emevi, Abbasi, Memlük, Osmanlı İmparatorluğu gibi önemli hükümdarlıkların geniş kültürel ve sanatsal mirasından beslendiğini ve zengin İslam tarih dokusuyla oluşturduğuna dikkati çeken Brück, şunları kaydetti:



"Bu dönemler, özellikle minyatür resminde, titiz detayları, canlı renkleri ve derin sembolleriyle karakterize edilir. Ben de oluşturduğum şiir veri kümesinde bu dönemde yaşamış, Rumi, Hafız-ı Şirazi, Ömer Hayyam, Feridüddin Attar, Sadi-i Şirazi, Gazzali ve İbnü' Arabi gibi tanınmış şairlerin eserlerini bir araya getirdim. Ortaya çıkan sinerji, İslam sanatının tarihi ihtişamını dijital anlatının keskin uçlarında ve yapay zeka odaklı yaratıcılığın alanlarını birleştiren benzersiz bir dijital antoloji oluşturdu. Bu yaklaşım, sadece İslami sanat geleneklerinin mirasını korumakla kalmaz, aynı zamanda onları çağdaş teknolojinin bakışından yeniden yorumlayarak klasik ile günümüz arasında bir diyalog oluşturur."



Yapay zeka yardımıyla oluşturulan eserlerin isimleri ise şöyle:



"Augmented Heart", "Whispers Across Time", "The Song of the Quantum Mystic", "The Eternal Verse", "Silicon Souls", "The Legacy of Aria", "The Virtual Dervish", "Echoes of Andromeda", "The Synthetist's Ode"



ART DUBAİ'DEN, GAZZE'DEKİ SİVİLLERE DESTEK

İsrail'in Gazze'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısından sonra Instagram hesabından açıklama yapan fuar, "Gazze'de meydana gelen yıkıcı olaylara tepki olarak, ana şirketimiz Art Dubai Group, bu trajediden etkilenen birçok masum sivili desteklemek için fon toplayacak." ifadelerine yer vermişti.



Fuar öncesi tüm bilet satışlarından elde edilen gelirin yüzde 25'i, Gazze'deki sivillere destek için Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kızılay Derneği üzerinden bağışlanacak. Sanatseverler, 40 ülkeden, 120'den fazla galerinin yer aldığı fuarı, 3 Mart'a kadar ziyaret edebilecek.