Arkadaşına gitmek için evden çıkan Dicle’den haber alınamıyor

Şırnak’ta arkadaşına gitmek için evden çıkan 19 yaşındaki Dicle’den haber alınamıyor.



Cizre ilçesi Sur Mahallesi’nde yaşayan ve üniversiteye hazırlanan Dicle Erden, dün sabah saatlerinde, “Arkadaşıma ders çalışmaya gidiyorum.” diyerek evden çıktı.



Erden’in akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine ailesi, çevrede arama yaptı, arkadaşlarını aradı.



Ancak Erden’e ulaşılamadı.



Aile, polise kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, Erden’i bulmak için çalışma başlattı.