Artvin-Şavşat kara yolunda heyelan

Artvin-Şavşat kara yolunun 34. ve 44. kilometrelerinde şiddetli yağış nedeniyle yamaçtan kopan çamur halindeki toprak birikintisi ve kaya kütleleri yola sürüklendi.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.



Heyelanda yamaçtan koparak yola sürüklenen çamur halindeki toprak birikintisine saplanan Yüksel Köksal'ın kullandığı otomobilde maddi hasar oluştu.



Karayolları ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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