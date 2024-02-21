Artvin'de aday listesi kavgası

Partisinin adaylarına sözlü ve fiziki saldırı gerçekleştirildiğini söyleyen Cihan, yaşananları kınadı.



Cihan, “Hopa’da birileri gelerek tehditler savurmuş, sonrasında da meclis üyesi adaylarımıza yumruklu saldırıda bulunulmuştur. Biz Hopa’da barış içerisinde, kardeşçe bir seçim süreci yürütmeye çalışıyoruz. Kimsenin bizi provoke etmesine izin vermeyeceğiz. Hangi görüşten olursa olsun hep birlikte Hopa için iyi şeyler yapmak için birlikte hareket edeceğiz. Bugün burada olduğu gibi bizi kimsenin provoke etmesine izin vermeyeceğiz. Meclis üyelerine yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Bundan sonra Hopa'da bu tür olayların yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. İlgili kişilerle ilgili hukuki süreçleri hızlıca başlatacağız. Bunun görüntü kayıtları elimizde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem yönetim kurulu üyelerine hem meclis üyesi adaylarına bugün burada bir saldırı gerçekleşmiştir. Bu saldırı organizedir. Telefonla insanlar çağırılmıştır ve saldırı bu şekilde yapılmıştır. Bu işin peşini bırakmayacağız. Önümüzdeki süreci huzurla hep birlikte yürüteceğiz. Bu tür provokasyonlara gelmeyeceğiz.” dedi.

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