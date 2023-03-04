Artvin'de çığ düştü: 2 ölü, 3 yaralı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çığ düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden dağcılardan birinin Erzurumlu Mustafa Tekin olduğu belirlendi. Öte yandan Tekin'in deprem sonrası Malatya'da gönüllü olarak görev yaptığı öğrenildi.

Artvin'de çığ düştü: 2 ölü, 3 yaralı
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi
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'in Yusufeli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar köyünün Olgunlar Mahallesi mevkisinde, 9 kişi doğa yürüyüşü yaptığı esnada çığ düştü.

Gruptakilerden 5'inin çığ altında kaldığı belirtilen açıklamada, "Çığ altında kalan vatandaşlarımızdan 2'si vefat etmiş, 3'ü ise yaralı olarak çıkarılmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Olaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, yaralı sayısı 7 olarak bildirilmişti.

Artvin'de çığ düştü: 2 ölü, 3 yaralı - 1 Hayatını kaybeden Erzurumlu dağcı Mustafa Tekin.

HAYATINI KAYBEDEN DAĞCILARDAN BİRİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Çığda hayatını kaybedenlerden Erzurumlu dağcı Mustafa Tekin'in kimliği belirlenirken, Tekin'in deprem sonrası Malatya'da gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldığı öğrenildi. Tekin'in o anları sosyal medyasından paylaştığı belirlendi.

Öte yandan Malatya'dan beklenen askeri helikopterle cenazelerin ve yaralıların Artvin il merkezine götürüleceği öğrenildi.

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