Artvin'de çığ düştü: 2 ölü, 3 yaralı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çığ düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar köyünün Olgunlar Mahallesi mevkisinde, 9 kişi doğa yürüyüşü yaptığı esnada çığ düştü.



Gruptakilerden 5'inin çığ altında kaldığı belirtilen açıklamada, "Çığ altında kalan vatandaşlarımızdan 2'si vefat etmiş, 3'ü ise yaralı olarak çıkarılmıştır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Olaya ilişkin yapılan ilk açıklamada, yaralı sayısı 7 olarak bildirilmişti.



Hayatını kaybeden Erzurumlu dağcı Mustafa Tekin. HAYATINI KAYBEDEN DAĞCILARDAN BİRİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU Çığda hayatını kaybedenlerden Erzurumlu dağcı Mustafa Tekin'in kimliği belirlenirken, Tekin'in deprem sonrası Malatya'da gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldığı öğrenildi. Tekin'in o anları sosyal medyasından paylaştığı belirlendi. Öte yandan Malatya'dan beklenen askeri helikopterle cenazelerin ve yaralıların Artvin il merkezine götürüleceği öğrenildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin