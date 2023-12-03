Artvin’de dumandan etkilenen köpek suni teneffüs ve kalp masajı ile hayata döndü

Artvin’de 4 katlı binada çıkan yangından etkilenen köpeğe mahalle sakinleri önce suni teneffüs, sonra kalp masajı yaptı. Ambulansa konulan köpeğe sağlık çalışanları maske takarak, oksijen verdi.

Artvin’de dumandan etkilenen köpek suni teneffüs ve kalp masajı ile hayata döndü

Artvinde bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlere müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı.

Öte yandan, yangında binanın ikinci katında bulunun bir köpek dumandan etkilendi. söndürüldükten sonra binaya giren vatandaşlar, köpeğin evin salonunda hareketsiz yattığını görünce köpeği dışarı çıkardı.

KÖPEĞE SUNİ TENEFFÜS YAPTI

Yangın mahallinde bulunan vatandaşlardan Hatice Soytürk, köpeğin nefes alamadığını fark edince suni teneffüs, daha sonra kalp masajı yaparak köpeği hayata döndürdü.

Bölgede bekleyen ambulansa alınan köpeğe 112 acil sağlık ekiplerince maske takılarak oksijen verildi.

Köpek hayata dönerken, o anlara tanık olan köpeğin sahipleri ise gözyaşlarını tutamadı.

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