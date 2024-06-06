Artvin'de gezi teknesi alabora oldu: 1 ölü

Borçka Baraj Gölü'nde özel bir işletmeye ait gezi teknesinin alabora olması sonucu 5 kişi suya düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Mete ve Ebru Okumuş, Talih ve Gözde Çavuş ile Ümit Yerlikaya'yı sudan çıkarttı.
Kazazedeler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Bölgede incelemelerde bulunan Vali Cengiz Ünsal, daha sonra hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.
Vali Ünsal, hastane çıkışında gazetecilere Ümit Yerlikaya'nın kullandığı teknenin alabora olduğunu söyledi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
5 kişiden biri olan Mete Okumuş hayatını kaybetti. Sudan çıkartılan ve Artvin Devlet Hastanesinde yoğum bakıma alınan Mete Okumuş yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan grubun doğum günü kutlamak için tekne kiraladıkları, kazayı ise olay sırasında bölgede bulunan jandarma personelinin ihbar ettiği öğrenildi.
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