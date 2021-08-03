Artvin'de yangın: 20 ev kullanılamaz hale geldi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir evde başlayan ve çevredeki bazı ahşap evlere de sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Vali Doruk, yangında 20 evin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 03.08.2021 - 16:15

Artvin'de yangın: 20 ev kullanılamaz hale geldi

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Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler köyü Dabget Mahallesi'nde bir evde öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki bazı ahşap evlere de sıçradı.

20 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ, CAN KAYBI YOK

Kısa sürede büyüyen yangının çevredeki evlere sıçradığını vurgulayan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "Çıkan yangında yaklaşık 20 ev kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralanan olmadı" dedi.

Vali Doruk, yangının Orman İşletme Müdürlüğü, belediye, jandarma ve köy halkının müdahalesiyle kontrol altına alındığını açıkladı.

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