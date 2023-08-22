Artvin'in Arhavi ilçesinde yollar göle döndü: Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Artvin'in kuzey ilçelerinde sabah saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak bekleniyor.



Vatandaşlardan sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ARHAVİ'DE SU BASKINLARI Artvin’de gece etkili olan yağmur Arhavi ilçesinde su baskınlarına neden oldu. Taşan dereler nedeniyle Musazade ve Boğaziçi mahallesinin bazı bölgelerini sular altında kaldı.



Cadde ve sokaklar yağmur sularıyla dolarken, araçlar ilerlemekte zorlandı.



Zemin katta bulunan bazı iş yerleri yağmur suları nedeniyle zarar gördü. Ekiplerin gece boyunca çalışmalarını sürdürürken içme suyunda meydana gelen arıza nedeniyle ilçeye bir süre su verilemedi.