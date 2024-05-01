Arzu Çerkezoğlu kimdir? DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu kaç yaşında ve nereli?

Arzu Çerkezoğlu, 1969 yılında Artvin’de dünyaya geldi. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim görmeye başladı. Üniversitede okuduğu yıllarda öğrenci gençlik mücadelesi içinde yer alan Çerkezoğlu, İstanbul Öğrenci Dernekleri Federasyonu Kurucu Genel Sekreterliği gibi görevlerde bulundu.



Hekimliğe başladıktan sonra da sağlık işçileri için sendikal faaliyetlerde bulunan Çerkezoğlu, Tüm Sağlık Sen ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’nda üç dönem şube başkanlığı görevlerini üstlendi.



2001 yılından itibaren Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş) çatısı altında devam eden Çerkezoğlu, 2 dönem genel sekreterlik yapmasının ardından 2008 yılında halen sürdürdüğü Dev Sağlık-İş Genel Başkanlığı görevini üstlendi.



Arzu Çerkezoğlu, 2013 Nisan’ında gerçekleşen DİSK Genel Kurulu’nda genel sekreterlik görevine seçildi ve DİSK’in ilk kadın Genel Sekreteri oldu. 2018 Mayıs ayında DİSK Genel Başkanlığı’na seçilen Çerkezoğlu, 14-16 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenen DİSK 16. Genel Kurulu’nda tekrar Genel Başkanlığa seçildi.



Arzu Çerkezoğlu Şubat 2024’teki DİSK 17. Genel Kurulu’nda bir kez daha DİSK Genel Başkanlığı’na seçildi.



Patoloji uzmanı olan ArzuÇerkezoğlu, evli ve bir çocuk annesidir.