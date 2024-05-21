Otobüsteki vahşet görüntüleriyle tanınmıştı: Yaşlı adamın ölümünde aile, okul müdürünü suçladı

Mersin'de yaklaşık 6 ay önce belediye otobüsünde baba ve oğul tarafından saldırıya uğrayan Ramazan Polat hayatını kaybetti. Polat’ın yakınları ise ölümünden, yaşadığı darp olayı nedeniyle okul müdürünü sorumlu tuttu.

Otobüsteki vahşet görüntüleriyle tanınmıştı: Yaşlı adamın ölümünde aile, okul müdürünü suçladı

Geçen aralık ayında hastaneden çıkan Hamdiye-Ramazan Polat çifti evlerine dönmek için belediye otobüsüne bindi. Engelli koltuğuna yönelen çift ile koltukta oturan okul müdürü İsmet Turan ve oğlu A.O.T. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile İsmet Turan ve oğlu, çifte saldırdı.

Olaydan sonra taraflar, birbirinden şikayetçi oldu. İsmet Turan ile oğlu A.O.T., gözaltına alındı.
Şüphelilerden İsmet Turan tutuklandı, oğlu ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bir süre sonra A.O.T. de soruşturma kapsamında tutuklandı.

Otobüsteki vahşet görüntüleriyle tanınmıştı: Yaşlı adamın ölümünde aile, okul müdürünü suçladı - 1

MÜDÜR TAHLİYE EDİLDİ

Sanıklar hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçundan 19'uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

İddianamede her iki tarafın da birbirini yaraladığı, ayrıca küfür ve hakaret suçu işlediğine yer verildi. Hakim karşısında çıkan İsmet Turan, "kasten yaralama" suçunda 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası çarptırılıp tahliye edildi. Bir önceki duruşmada tahliye edilen A.O.T.'nin Çocuk Mahkemesi'nde yargılanması ise sürüyor.

AİLE OKUL MÜDÜRÜNÜ SORUMLU TUTTU

Yaklaşık 2 hafta önce rahatsızlanınca götürüldüğü Mersin Üniversitesi (MEÜ) Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Polat, dün yaşamına yitirdi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınan Polat’ın cenazesi, Yenişehir İlçesindeki Molla Camisi’nde toprağa verildi.

Ramazan Polat’ın yakınları ise ölümünden, yaşadığı darp olayı nedeniyle okul müdürünü sorumlu tuttu.

Babasının, olaydan sonra günden güne kötüleştiğini, hafızasını kaybettiğini öne süren kızı Kadriye Çakmak, "Ben dedim, babam bu olayı içine attı. Babamın sürekli kafasını yumrukladı. Sürekli kafasına vuruyordu. Babam 3 yaşındaki çocuk gibi oluyordu. Yemek veriyordum eline, ağzını açıyordu çocuk gibi. Bilmiyordu ki, ben yediriyordum. Ağzını siliyordum. 3 yaşındaki torununun zekasına düşmüştü babam." dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Vince arkadan çarpan sürücünün feci ölümü

Vince arkadan çarpan sürücünün feci ölümü

Pencere silerken aşağıya düştü

Pencere silerken aşağıya düştü

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ters rüzgar: 3 uçak iniş yapamadı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ters rüzgar: 3 uçak iniş yapamadı

Ceyhan Belediye Başkanı ve iki akrabasına hapis cezası

Ceyhan Belediye Başkanı ve iki akrabasına hapis cezası

Gaz sıkışması patlamaya neden oldu, yemek yapan anne ile kızı yaralandı

Gaz sıkışması patlamaya neden oldu, yemek yapan anne ile kızı yaralandı

Özgür Özel: Kobani davasındaki kararlar hukuki değil, siyasi

Özgür Özel: Kobani davasındaki kararlar hukuki değil, siyasi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...