Pencere silerken aşağıya düştü

Diyarbakır'da 2’inci katta pencere silerken dengesini kaybedip apartmanın girişindeki beton sundurmaya düşen Büşra Ç., yaralandı.

Pencere silerken aşağıya düştü

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde Büşra Ç., 5 katlı apartmanın 2’nci katında pencere silerken dengesini kaybederek, düştü.

Binanın girişindeki beton sundurmanın üzerine düşen Büşra Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden alınan Büşra Ç., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Büşra Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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