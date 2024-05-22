Asansör boşluğuna düştü, ayakları kırıldı

Bartın'da inşaat halindeki binada telefonla konuştuğu sırada 15 metreden asansör boşluğuna düşen Yasin Ö., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ayakları kırılan Yasin Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Asansör boşluğuna düştü, ayakları kırıldı

Esentepe Mahallesi’ndeki 4 katlı bina inşaatının 2’nci katına arkadaşlarıyla çıkan Yasin Ö., telefonla konuştuğu sırada asansör boşluğuna düştü.

15 metre yükseklikten düşen Yasin Ö.’nün arkadaşları, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, halatla asansör boşluğuna inerek, sedye ile Yasin Ö.'yü yukarı çıkardı.

Sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yasin Ö.’nün ayaklarının kırıldığı öğrenilirken, hayati tehlikesinin de devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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