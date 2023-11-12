Asena'nın katili için istenen ceza belli oldu

''AİLE BİREYLERİ DE YARGILANMALI''



Temir ailesinin avukatı Serdan Söylemez, iddianameye katılmadıklarını söyledi.

Cinayetin planlı, tasarlanmış bir şekilde gerçekleştirdiğini savunan Söylemez şöyle konuştu:

"Bu basit bir kadın cinayeti değil. Planlı, tasarlanarak işlenmiş bir cinayettir. İddianamede aile bireyleri şüpheli olarak yer almamıştır. Buna katılmıyoruz. Aile bireylerinin de suça ortak olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu sanığın tek başına işleyeceği, sonrasında kaçabileceği bir cinayet değil. Yargılama süresince bunun üzerinde duracağız ve dosyanın sonuna kadar takipçisi olacağız."