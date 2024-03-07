Asfalt yüklü TIR, otomobile çarptı: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçe merkezine ilerleyen asfalt yüklü TIR, öğleden sonra Şanlıurfa-Viranşehir yolunun 7'nci kilometresinde henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen otomobile çarptı.
TIR, Viranşehir Jandarma Komutanlığı'nın bahçe duvarını yıkarak durdu.
Kazayı görenlerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçlardan çıkarılan Mehmet Aktaş'ın (38) öldüğü belirlenirken, yaralanan Ercan Ş. ile Sinan K., ilk müdahaleleri sonrası Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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