Aşı olmadı, 70 gün yoğun bakımda kaldı

Covid aşısı olmayan 35 yaşındaki bir kişi 70 gün yoğun bakımda kaldı.

TIR şoförlüğü yapan 2 çocuk babası Necati Saraç 13 Aralık'ta ateş ve öksürük şikayetiyle Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ne başvurdu.

Covid testi pozitif çıkınca karantinaya girdi ama durumu kötüleşince tekrar hastaneye başvurdu. Nefes darlığı olduğu için hastaneye yatırılan Saraç, yaklaşık 10 gün Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde tedavi gördü.



Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma kaldırılan Saraç'ın değerleri sürekli kötüye gitti. Doktorları Saraç'ı onu yapay kalp akciğer cihazı ECMO'ya bağlamaya karar verdi.

Saraç, ECMO tedavisi için Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nden Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Saraç 70 günü yoğun bakımda olmak üzere 3 aydır hastanede tedavi görüyor.

12 yaşındaki Nisa ile 6 yaşındaki Ayaz 3 ayın ardından ilk kez babalarını görebildi.

"AŞISIZ OLMASI BÜYÜK ETKEN"



Saraç'ın tedavisini gerçekleştiren ekipten Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Yücel Özen, hastanın 52 gün ECMO'da takip edildiğini söyledi. Bunda Saraç'ın aşısız olmasının büyük bir etken olduğunu dile getiren Özen, şunları kaydetti:



"İkinci yoğun bakım dönemi 10-15 gün sürdü ve değerleri düzelince tekrar servise transfer ettik. Bir haftadır serviste kendisi, durumu gayet iyi. Ama totalde 70 günü yoğun bakımda geçen uzun bir hastane süreci oldu."



Hasta ve ailesi için zor bir süreç olduğunu belirten Özen, "Uzun süre yoğun bakımda yattığı için kaslarında gelişen güçsüzlüğü tedavi etmeye çalışıyoruz. Fizik tedaviyle ilk kez birkaç gün önce yardımla yürümeye başladı. 35 yaşında, hiçbir kronik hastalığı yok. Ama aşısız bu hastamız. Omicron varyantı olduğunu düşünüyoruz. Bu da aşıların ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor" diye konuştu.



"BİR ŞEY OLMAZ DİYORDUM, OLDU"



Necati Saraç ise aşı yaptırmadığı için çok pişman olduğunu söyledi. "Haftalarca yoğun bakımda kalmışım çoğunu hatırlamıyorum" diyen Saraç, "Aşı olmadım, bu yüzden çok badireler atlattım. Hocalarımız sayesinde ikinci hayatımı yaşıyorum. Ailem, annem olsun, abim olsun, hastaneye bile başvurmadılar hafif geçirdiler. Çünkü onlar aşı olmuşlardı" ifadelerini kullandı.



"TEKRAR YOĞUN BAKIMA GİRİNCE YIKILDIK"



Aşılı olduğu için hastalığı hafif atlattığını söyleyen Fahriye Saraç ise eşinin ikinci kez yoğun bakıma alınmasının kendileri için büyük bir yıkım olduğunu dile getirdi. Bu süreçte aynı şeyleri tekrardan yaşadıklarını belirten Fahriye Saraç, "Ama yine de ümidimizi hiç kaybetmedik. İyileşip bize geleceğini biliyorduk. Herkes bence bütün sağlık çalışanlarına saygı duymalı. Gece gündüz burada onların ne kadar çok yorulduklarına, nasıl emek harcadıklarına şahit oluyoruz aylardır. Binlerce kez teşekkür ederiz hepsine" dedi.