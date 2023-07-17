Aşırı hız can aldı

İstanbul Başakşehir'de arkadaşları ile bisiklet turu yaptıktan sonra eve doğru yola çıkan 17 yaşındaki Atakan Çağlar’a Lozan Caddesi üzerinde Ilgın Enes T. yönetimindeki 34 EDG 695 plakalı otomobil arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen Atakan Çağlar hastaneye kaldırıldı. 12 gün boyunca yoğun bakımda kalan Çağlar yaşamını yitirdi.
SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI
Çağlar’ın hastane sürecindeki tedavisi devam ederken sürücü serbest bırakıldı.
Kiralık otomobilin firmasından gelen raporla birlikte 50 kilometre hızla gidilmesi gereken yolda 106 kilometre giden sürücünün herhangi bir fren manevrası yapmadan 17 yaşındaki çocuğa çarptığı ortaya çıktı.
Bisiklet sürücüsünün yaşamını yitirmesinin ardından tekrar gözaltına alınmak istenilen araç sürücüsü her yerde aranmaya devam ederken, acılı aile adalet istiyor.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Kazanın ardından çalışma yapan polis ekipleri Atakan Çağlar'ın kazadan dakikalar önce geçtiği güzergahlardaki güvenlik kameralarını inceledi.
Genelde kaldırımdan seyir halinde olan Çağlar'ın zaman zaman hatalı parklar nedeniyle yola indiği görüldü.
Aynı zamanda 19 yaşındaki otomobil sürücüsünün online araç kiralama platformundan kendisini tanımlamak için yüklediği videolar da ortaya çıktı.
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