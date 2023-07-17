Aşırı hız can aldı

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI



Kazanın ardından çalışma yapan polis ekipleri Atakan Çağlar'ın kazadan dakikalar önce geçtiği güzergahlardaki güvenlik kameralarını inceledi.

Genelde kaldırımdan seyir halinde olan Çağlar'ın zaman zaman hatalı parklar nedeniyle yola indiği görüldü.

Aynı zamanda 19 yaşındaki otomobil sürücüsünün online araç kiralama platformundan kendisini tanımlamak için yüklediği videolar da ortaya çıktı.