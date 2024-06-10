Aşırı sıcaklar develerin bile huzurunu kaçırdı: Strese girdiler

Aydın’da aşırı sıcaklar nedeniyle huzuru kaçan develer yağlama ve yıkamaya alındı. Önce sabunlu suyla yıkanıp sonra zeytinyağlı katran ile yağlanan develerin bu yöntem ile aşırı sıcaklardan daha az etkilendiği belirtildi.

Aşırı sıcaklar develerin bile huzurunu kaçırdı: Strese girdiler

Devecilik kültürünün devam ettiği önemli kentlerden olan ’da etkili olan çöl sıcakları develeri de olumsuz etkiliyor.

Geleneksel olarak her yıl temmuz aylarında yıkanıp yağlanan develer, bu yıl sıcakların erken bastırması nedeniyle haziran ayında yıkanıp yağlanmaya başladı.

Hava sıcaklığının 44 dereceye ulaştığı Aydın’da nem ile birlikte gölgede 40 derece hissedilen hava sıcaklıklarına karşı deve yetiştiricileri yıkama ve yağlama işlemine erken başladı.

Bu yıl haziran ayının girmesi ile birlikte aşırı sıcaklardan dolayı develerin keyfinin kaçtığını belirten devecilerden Erdinç Akçay, küresel iklim krizinden develerin de olumsuz etkilendiğini söyledi.

Aşırı sıcaklar develerin bile huzurunu kaçırdı: Strese girdiler - 1

YIKAMA YAĞLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Çöl hayvanı olmalarına rağmen ’da yaşayan develerin, nem ile birleşen sıcaklarda strese girdiğini belirten Akçay, "Aydın’da yüksek nem ve oldukça fazla olan haşere sıcaklarla birlikte hayvanları ciddi anlamda rahatsız ediyor. Sorunu çözmek için yıllardır yaz sezonunda develer önce sabunlu suyla yıkanır, ardından haşere kovucu özelliği de olan özel hazırlanmış katran yağı ile yağlanır. Bu şekilde yıkanıp yağlanan develere haşere de yaklaşmaz. Bu işlem genellikle temmuz sıcaklarında yapılır. Ancak son yıllarda sıcaklar erken bastırdığı için haziran ayında da yağlama yıkama işlemi yapıyoruz." dedi.

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