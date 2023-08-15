Aşırı sıcaklar hastanenin soğutma sistemlerini bozdu

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "15 Ağustos günü gece saatlerinden itibaren yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle 900 yataklı Osmaniye Devlet Hastanemizin 5 adet 'chiller' soğutma sistemi arızaya girmiştir. Konu ile olarak müdürlüğümüz ve hastane yönetimimiz sabahın erken saatlerinden itibaren arızanın giderilmesi için süreci hastane teknik merkezinde ilgili soğutma cihazlarının il dışından gelen teknik servisi ile beraber takip etmektedir. Ayrıca hastanemizde bulunan 35 adet asansörün 30'u aktif olarak çalışmaktadır. Pasif durumda bulunan asansörlerin rutin bakım çalışmaları teknik ekip tarafından yapılmaktadır. Sosyal medya platformlarında yer alan tüm asansörlerin çalışmaması gibi bir durum söz konusu değildir." denildi.



Osmaniye İl Özel İdaresi önündeki termometre, saat 13.00 sıralarında sıcaklığı 40 derece olarak gösterdi.



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