Aşırı sıcaklar nar üretimini de vurdu

Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Kumluca ilçesinde nar hasadı devam ediyor.



Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, önceki yıllarda ilçede 20 bin dönüm alanda nar üretildiğini bu yıl 7 bin dönüme düştüğünü söyledi.



Kökce, "Bunun sebebi 2015-2019 yılları arasında narın para kazandırmaması. Nar fidanları söküldü, yerine zeytin dikildi." dedi.



Fiyatların beklentilerinin altında olduğunu aktaran Hidayet Kökce, "Her şeyin fiyatı kat kat artmasına rağmen fiyatlar düşük kaldı. Geçen yıl 18- 20 liraya satılıyordu. Bu yıl 8- 10 liraya satılıyor. İşçi fiyatları yüksek. Gübre, sulama, elektrik bunlar çok fazla olmasına rağmen bu yıl fiyatlar beklentimizin altında kaldı. Her şeye rağmen hasada devam ediyoruz. Gelecekte daha iyi olacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.



"250 BİN TON REKOLTE BEKLİYORUZ"



Narın üretiminin zor olduğunu anlatan Kökce, "Yılda 3 defa budama yapılıyor. İlaçlaması, gübrelemesi, zor coğrafya şartlarında üretim yapıyoruz. Tarım ve Ticaret bakanlarımızdan ihracatın önünün açılmasını istiyoruz. Ortalama 7 bin dönüm arazide nar üretimi yapıyoruz. 250 bin nar ağacımız var. Bundan da 250 bin ton rekolte bekliyoruz." dedi.