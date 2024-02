Fatih Mahallesi 4540 Sokak'ta asker H.A ile M.Y arasında yan bakma meselesi yüzünden tartışma çıktı.



Olayda kavgayı ayırmak isteyen askerin babası H.A, M.Y. tarafından bıçaklandı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırılan H.A’nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.



Şüpheli M.Y. ise gözaltına alındı.



