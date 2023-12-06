Asker eğlencesinde kavga çıktı: 9 yaralı

Olay Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde asker eğlencesi esnasında meydana geldi.

Bozyokuş Mahallesi'nde sokakta yapılan asker eğlencesi sırasında M.Y.K. isimli şüpheli, aralarında husumet bulunan ailenin bulunduğu noktaya doğru ateş ederken, sonra aynı tüfekle diğer şüpheli E.K. de ateş etti.