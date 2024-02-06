Asker eğlencesinde maganda kurşunu ile yaralandı

Antalya'daki asker eğlencesinde faciadan dönüldü.

Serik ilçesine bağlı Eskiyörük Mahallesi'nde asker eğlencesi sırasında bir kişi tabancayla peş peşe ateş etti. Bu sırada kurşunlardan biri, alanda davetli olarak bulunan Abdullah K.'ya isabet etti.

Bir anda yere yığılan Abdullah K.'yı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Göğsünden yaralanan Abdullah K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı, buradan Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.



Jandarma ekipleri, ateş eden magandanın yakalanması için çalışma başlattı. Abdullah K.'nin Serik Belediyesinde zabıta olarak görev yaptığı öğrenildi.