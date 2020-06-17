Asker uğurlama töreni sonrası karantina

İzmir'den yakınının asker uğurlama töreni için Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine giden bir kişinin corona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine ilçedeki 14 ev tedbir amacıyla karantina altına alındı.



Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yaşayan bir genç için; yakınları asker uğurlama töreni düzenledi.

Törene; gencin İzmir'de yaşayan bir yakını da katıldı. Ancak izmir'den kente giden kadın kısa süre sonra rahatsızlandı. Hastanede yapılan corona virüs testinin sonucu pozitif çıkınca yetkililer harekete geçti.



Asker eğlencesinin düzenlendiği Zafer Mahallesi'ndeki 14 evde yaşayan vatandaşlar, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina altına alındı. Söz konusu evlerde yaşayanlara test yapıldı.



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