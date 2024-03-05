Askeri helikopterden zorunlu iniş: 1 yaralı

İzmir'in Urla ilçesinde askeri helikopter, teknik bir arıza nedeniyle boş bir araziye zorunlu iniş yaptı. Olayda 1 personel yaralandı.

Askeri helikopterden zorunlu iniş: 1 yaralı

Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden eğitim için havalanan askeri helikopter, saat 14.30 sıralarında Urla ilçesine Bağlı Bademler köyünde boş bir araziye zorunlu iniş yaptı.

Helikopterde bulunan 3 personelden 1'inin yaralandığı öğrenildi. Yan yatan helikopterde teknik bir arıza meydana geldiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada da, helikopterin teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

''Helikopterimizde hasar meydana gelmiştir. Olayda yaralanan bir personelimiz hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır.''

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