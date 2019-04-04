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Ekrem İmamoğlu'nın Anıtkabir ziyaretine ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Askeri kaynaklar, "Yönergede yer alan hususlara aykırı hareket edilmesi nedeniyle törenin insicamının bozulması ve Anıtkabir'in saygınlığına gölge düşürülmesi rahatsızlık yaratan husus olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.



Değerlendirmede İmamoğlu'nun Anıtkabir Özel Defteri'ni 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' sıfatıyla imzalamasının ise kendileriyle ilgili bir konu olmadığı belirtildi.

F-35'lerin teslim süreciyle ilgili ABD ile bütün koordinasyonların ve pilotların eğitiminin devam ettiği de ifade edildi. S-400'lerin temmuz ayında teslim edileceğini değerlendirmede yer aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre önde bitirdiği seçimlerin ardından Ankara’ya giden Millet İttifakı'nın CHP'li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir’i ziyaret etmiş ve Atatürk'ün mozalesine çelenk koymuştu.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Aynı gün akşam saatlerinde açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edildiği, konuya ilişkin ilgili personele uyarıda bulunulduğunu bildirdi.