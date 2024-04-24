Askeri okullara giriş sınavında FETÖ üyelerine operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine askeri okullara giriş sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yapılarak, öncelik sağlandığı tespit edildi.



Yürütülen çalışmalarda 15 eski öğrenciye yönelik başta İstanbul olmak üzere 15 ilde gece 01.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Ekiplerce düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.



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