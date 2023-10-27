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Askerlik yerleri açıklandı: E-Devlet kasım celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Kasım ayı seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2023 tarihinde adaylarla paylaşıldı. Askere gidecek olan adaylar, tarihin yaklaşmasıyla birlikte "askerlik yerleri nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, askerlik yerleri nasıl sorgulanır? İşte e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı.

Askerlik yerleri açıklandı: E-Devlet kasım celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı

2023 Kasım döneminde askerlik görevini yerine getirecek yükümlüler için sevk ve celp tarihleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusu sonrasında, askerlik yerleri 27 Ekim 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

MSB ASKERLİK YERLERİNİ DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan açıklamaya göre askerlik yerleri 27 Ekim Cuma günü erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı:

"Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."

Askerlik yerleri açıklandı: E-Devlet kasım celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı - 1

E DEVLET ÜZERİNDEN ASKERLİK YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-devlet sistemine girdikten sonra hizmetler bölümüne tıklayın.

Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna kısa dönem askerler "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama", uzun dönem askerler ise "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

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