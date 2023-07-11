Aşure günü ne zaman idrak edilecek? (2023 Muharrem ayı tarihi)

Aşure gününün ne zaman idrak edileceği, Muharrem ayının başlamasını bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İslam alemi tarafından oldukça mübarek bir gün olan aşure günü, bu yıl yine binlerce kişinin aşure yapmasıyla ihya edilecek. Peki, 2023 aşure günü ne zaman idrak edilecek?



AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?



İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek.



Buna göre; Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

2023 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?



Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilecek. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.



AŞURE GELENEĞİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?



Aşure geleneğinin kaynağı konusunda birçok söylence var. Bunlardan biri, Nuh tufanına dayanıyor. Nuh Peygamber, sular çekilip karaya çıkınca, geminin ambarında ne varsa çıkartıp büyük bir kazanda kaynatmış.



Tufandan kurtulanlar hep birlikte yiyip hâllerine şükretmişler. Aşure geleneği oradan gelir deniyor. Bazı yörelerimizde Hz. Hüseyin’e yas olarak algılanır, Kerbela şehitlerinin ruhlarına varması dilenir. Bir başka inanca göre birçok uğurlu olayın bugün gerçekleştiği söylenir. Âdem’in tövbesi bugün kabul edilmiş, İbrahim Nemrut ateşinden, Musa Firavun zulmünden bugün kurtulmuş. Eyüp bugün şifa bulmuş...