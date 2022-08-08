Aşure tarifi | Aşure günü ne zaman?

Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ay olan Zilhicce sona ermesiyle Muharrem ayı başlar.

Muharrem ayı, Hicri takvime göre yılın birinci ayı kabul edilir. Aşure günü ise Muharrem ayının onuncu günüdür.

2022 MUHARREM AYI BAŞLANGICI

Bu yıl Temmuz ayına tekabül eden Muharrem ayı, 30 Temmuz cumartesi günü başladı.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?



Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilen Aşure Günü ya da Aşura Günü, 2022'de 8 Ağustos pazartesi günü idrak edilecek.

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AŞURE GÜNÜ NE ANLAMA GELİYOR?



Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor. Hadis kaynaklarına göre, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bu günde gerçekleşti.



MUHARREM AYININ ANLAMI NEDİR?



Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla “haram”dan türedi. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamında.



Araplar, İslamiyet öncesi dönemde dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan “Muharrem” ayında birbirlerine savaş açmak gibi “yasaklanan” fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.