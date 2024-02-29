Ataşehir'de asker eğlencesinde kavga

İstanbul Ataşehir'de asker eğlencesinde kavga çıktı. Alkollü olduğu iddia edilen şüpheliler birbirine saldırken olayda bir kişi yaralandı.

Ataşehir'de asker eğlencesinde kavga

Ataşehir Mevlana Mahallesi Cömert Sokak üzerinde eğlencesi gerçekleştirildi.

Eğlence sırasında tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile şüpheliler birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederken yaralı bir kişi tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

Olaydan kaçarken kullanılan panelvan minibüsün sokaktaki araçlara çarparak ilerlemesi sonucu polis ekipleri minibüsün önünü kesip içindekileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında cezai işlem uygulanacağı öğrenilirken panelvan minibüs çekici ile bağlanıp götürüldü.

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