Ataşehir'de asker eğlencesinde kavga

Ataşehir Mevlana Mahallesi Cömert Sokak üzerinde asker eğlencesi gerçekleştirildi.



Eğlence sırasında tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile şüpheliler birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederken yaralı bir kişi tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

Olaydan kaçarken kullanılan panelvan minibüsün sokaktaki araçlara çarparak ilerlemesi sonucu polis ekipleri minibüsün önünü kesip içindekileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında cezai işlem uygulanacağı öğrenilirken panelvan minibüs çekici ile bağlanıp götürüldü.