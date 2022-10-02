Ataşehir'de silahlı saldırı: 3 yaralı, 3 gözaltı

Ataşehir'de husumetli oldukları şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradığı iddia edilen 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde, saat 20.00 sıralarında Mustafa B, Yaşar Ö. ve Ali B'ye hareket halindeki bir araçtan ateş açıldı.



Yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.



Bölgede çalışma yapan polis ekipleri, saldırıyı düzenleyenlerin daha önce bu kişilerle aralarında husumet bulunan Ertaç Ç, Engin Ç. ile Olcay Ç. olduğunu belirledi.



Polis, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı.



Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.