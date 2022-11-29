Ataşehir'de skandal görüntülerin çekildiği hastanenin erişim engeli talebine hakimlikten ret

İstanbul Ataşehir'deki özel bir hastanede yatağa bağımlı yaşlı bir hasta, sağlık görevlileri tarafından hakarete uğradığı ve yüzüne para atıldığı görüntüler kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

Özel hastane, sosyal medyada hastanenin aleyhine yapılan yorumlar için yargı yolunu tuttu.

Hastane yönetimi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne erişim engeli talebinde bulundu. Hakimlik yaptığı incelemede yorumların 'ifade özgürlüğü' kapsamında olduğunu değerlendirerek erişim engeli talebini reddetti.

TUTUKLULUK DEVAM

Tepki çeken görüntülerin ardından 4 kişi 'beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan tutuklandı. Hakimlik, tutukluluk halleri konusunda yaptığı incelemede de 4 kişinin tutukluluğunun devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Ataşehir İçerenköy'de özel bir hastanede, sağlık çalışanlarının hasta kadının yüzüne para atarak hakaret ettiği anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Ardından hastanenin faaliyetleri durdurulurken, olaya karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Diğer 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından faaliyetleri durdurulan hastane 27 gün sonra 3 Kasım tarihinde yeniden hasta kabulüne başladı.