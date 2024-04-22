Ataşehir'de üç TIR'ın karıştığı kazada bir kişi yaralandı

İstanbul Ataşehir'de direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR sürücüsü park halindeki iki TIR'a çarparken kazada şoför yaralandı.

Ataşehir'de üç TIR'ın karıştığı kazada bir kişi yaralandı

Dudullu Caddesi üzerinde seyreden Paşa T. İdaresindeki 33 AHA 008 plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan TIR'lara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan TIR sürücüsü Paşa T. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza sonrası kapanan yolda güvenlik önlemi alırken, her üç TIR'da da hasar meydana geldi.

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