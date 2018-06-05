24 Haziran'da yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için Türkiye’nin en önemli sınır kapısı olan Atatürk Havalimanı’nda sandıklar kuruldu.
Dış Hatlar terminali geliş ve gidiş katlarına 6'şar sandık yerleştirildi. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak, 24 Haziran Pazar günü saat 17.00'de sona erecek.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise gümrüklerdeki oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi saat 08.00'de başlayacak.