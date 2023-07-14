Atatürk Havalimanı’nda bir uçak kırıma uğradı: İniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu

Atatürk Havalimanı’nda Mooney M20J tipi TC-AZK kuyruk tescilli bir uçak inişi sırasında kırıma uğradı. Yaşanan olay nedeniyle Atatürk Havalimanı’na iniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu.

Atatürk Havalimanı’nda bir uçak kırıma uğradı: İniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu

Edinilen bilgiye göre, Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan kalkan Mooney M20J tipi TC-AZK kuyruk tescilli küçük uçağın Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında iniş takımlarında arıza meydana geldi.

Pilot Serkan Zalaltuntaş'ın kullandığı ve eşi pilot Meltem Zalaltuntaş'ın da içinde bulunduğu , sağ dikme ve kanat üzerine inişini gerçekleştirdi.

Atatürk Havalimanı’nda bir uçak kırıma uğradı: İniş ve kalkışlar 2 saat durduruldu - 1

Pilot ve eşinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Atatürk Havalimanı 2 saat sivil uçuşlara kapatıldı.

Uçağın pistten çekilmesinin ardından Atatürk Havalimanı'ndaki trafik normale döndü.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...