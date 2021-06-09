Atatürk Havalimanı'nda oksijen tüpü patladı

Atatürk Havalimanı'nda bulunan THY uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı. Patlamada çalışanlar ve uçaklar zarar görmedi.

Anadolu Ajansı - DHA 09.06.2021 - 13:24

Atatürk Havalimanı'nda oksijen tüpü patladı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları'nın (THY) uçak bakım hangarında saat 11.00 sıralarında oksijen tüpü patladı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Olayda kimsenin yaralanmadığı, hangar içindeki uçakların da hasar almadığı öğrenildi.

THY'DEN AÇIKLAMA

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçak bakım hangarımızda oksijen tüpü kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. Kısa sürede kontrol altına alınan olayda hiçbir çalışma arkadaşımız zarar görmemiş ve durum uçaklarımıza sirayet etmemiştir."

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