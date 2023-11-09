Atatürk, Samsun'da özel konser ile anılacak

Samsun Devlet Opera ve Balesi binasının Aydın Gün Salonu'nda, 10 ve 11 Kasım'da saat 20.00'de seyirci ile buluşacak konserin orkestra ve koro şefliğini besteci Kıvanç Tepe üstleniyor.

Fahir Atakoğlu'nun 'Live in İstanbul' albümü ile 'Sarı Zeybek' belgeselinde yer alan müziklerin düzenlenip, hazırlanan konserde, Atatürk'ün hikayesi, anlatıcı eşliğinde anlatılacak.

Koro sanatçısı Şahan Gürkan'ın anlatıcı rolü ile sahneye çıkacağı konserde, piyano sanatçısı Onur Ermez ile ney sanatçısı Ercan Irmak, konuk solist olarak yer alacak. Ali Murat Erengül'ün Mustafa Kemal Atatürk'ü, İpek İncekaş'ın Zübeyde Hanım'ı oynacağı konserde, Fikriye Hanım rolünde Leyla Ceren Koç olacak. Eda Bingöl Gürkan'ın soprano olarak yer alacağı konserde, başkemancı ise Dilara Tanrıverdi Doğan olacak.