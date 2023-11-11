Atatürk'e hakaret eden 2 kişi tutuklandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yılında sosyal medyada paylaşılan videolar gündem olmuştu.



Erzurum'da faaliyet gösteren dönerci dükkanın sahibi olan Mustafa Atmaca, sosyal medya platformu Tiktok’ta açtığı 650 bin takipçisi bulunan sayfasında, canlı yayında bir takipçisiyle tartışmıştı.



Mustafa Atmaca tartışma sırasında "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Yemen de, Kudüs de bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi. Laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti." ifadelerini kullanmıştı.



Atmaca’ya sözleri nedeniyle takipçileri büyük tepki gösterdi. Bunun üzerine Mustafa Atmaca, Atatürk'e hakaret ettiği suçlamasıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Gözaltına alınan Mustafa Atmaca ifadesinin ardından tutuklandı.



AHMET BOSTANCI DA TUTUKLANDI



Gayrettepe'de bulunan Hacı Nimet Özden Camii'nde Cuma namazı sırasında İmam'ın Atatürk'e dua etmesine tepki gösteren Ahmet Bostancı camiden ayrılmış, yolda yürürken video çekip Atatürk'e ve ona dua eden imama hakaret ettiği anları sosyal medyada paylaşmıştı.



Bostancı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.



Soruşturma kapsamında Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alınan Bostancı polis merkezine götürüldü. Bostancı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.